Cherbourg : la ville distribue ses 120.000 masques aux habitants

Après avoir masqué en priorité les personnes les plus fragiles, Cherbourg-en-Cotentin distribue ce jeudi les masques au grand public. La ville a commandé 120.000 masques homologués en tissu pour environ 500.000 euros.

Pour assurer la distribution, vingt-deux points de retrait ont été mis en place dans toute la ville.

Salle des fêtes de Cherbourg, en plein centre-ville, il fallait être un peu patient pour récupérer son rectangle de tissu blanc. Pour respecter les mesures sanitaires, les entrées se font au compte-gouttes.

Dans le centre ville de Cherbourg, il faut un peu de patience pour récupérer son masque © Radio France - Anthony Raimbault

Après un nettoyage des mains au gel hydroalcoolique, direction l’une des cinq tables dispersées dans la salle. Des agents de la ville volontaires, des élus ou des bénévoles vérifient l’identité et l’adresse. Un petit air de journée d’élection à une différence près : « c’est plus chargé, il y a plus de gens qui se déplacent », remarque Sébastien Fagnen, maire délégué de Cherbourg-Octeville.

Les masques distribués par la ville de Cherbourg © Radio France - Anthony Raimbault

Un masque et des rappels

Chaque distribution de masque s’accompagne d’une explication sur son utilisation.

« On prend le masque par les lanières. Vous pouvez le laver entre 10 et 30 fois. »

La plupart des habitants qui se présentent sont déjà équipés en masque, à l’image de Gérard qui tenait tout de même à faire la queue : « ça prend du temps, mais il fait beau. A partir du moment où la mairie fait un effort, on fait un effort aussi. C’est une question de citoyenneté ».

Pour récupérer son masque

Vous avez reçu par courrier votre point de distribution qui dépend de votre adresse. Vous pouvez récupérer le masque entre 9h et 14h si vous habitez côté paire de votre rue et entre 14h et 19h si vous habitez côté impair. Il est demandé de se munir d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité pour chaque personne de plus de 11 ans vivant dans le foyer.