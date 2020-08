Cherbourg : le masque devient obligatoire dans plusieurs secteurs de la ville

Face à la recrudescence du nombre de cas de covid-19, la préfecture de la Manche vient de prendre un arrêté pour rendre le port du masque obligatoire dès mercredi minuit dans plusieurs rues de Cherbourg-en-Cotentin. Les personnes de plus de 11 ans (piétons, joggeurs, cyclistes, utilisateurs de trottinettes...) devront porter le masque de jour comme de nuit dans les secteurs les plus fréquentés comme la zone piétonne du centre-ville de Cherbourg et les abords de la gare. Cette obligation du port du masque concerne aussi les marchés et les manifestations publiques organisées par la ville.

Le non-respect de cette obligation est passible d’une amende de 135 euros et en cas de récidive dans les 15 jours, d’une seconde de 1.500 euros.

Les secteurs concernés à Cherbourg-en-Cotentin

Liste des rues de Cherbourg-en-Cotentin où le port du masque est obligatoire :

Sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville :

Les rues piétonnes :

rue du Château ;

rue du commerce ;

rue des portes ;

rue Cour Marie ;

Grande rue (entre la rue Boël Meslin et rue du commerce) ;

rue des fossés ;

rue Notre Dame ;

rue au Fourdray ;

rue des Halles ;

rue Vastel (entre la rue Collard et le quai Alexandre III) ;

rue Louis XVI (partie comprise entre l'entrée Nord du parking de la place Divette et la rue Vastel),

rue Maréchal Foch (partie comprise entre l'entrée du parking Notre Dame et la rue des portes) ;

rue Jean Baptiste Biard ;

esplanade de la Laïcité ;

place de la Révolution ;

place de Gaulle ;

place des moulins ;

rue de la Paix ;

rue de l’union.

Les rues piétonnisées les vendredis et samedi soirs :

rue du Port ;

rue Tour Carrée ;

rue Boël Meslin ;

Grande rue ;

rue Christine.

La gare et ses abords immédiats

Sur la commune déléguée d'Equeurdreville-Hainneville :

rue Gambetta ;

rue de la Paix.

Sur la commune déléguée de Querqueville :

rue Roger Glinel.

Sur la commune déléguée de Tourlaville :