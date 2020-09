Cherbourg : le port obligatoire du masque prolongé jusqu'au 31 octobre

Des panneaux et des marquages au sol indiquent le périmètre concerné par l'obligation du port du masque

Le masque reste obligatoire à Cherbourg-en-Cotentin au moins jusqu'au 31 octobre 2020. La préfecture de la Manche a annoncé ce mercredi 30 septembre avoir pris un arrêté, en concertation avec le maire de Cherbourg et le directeur de l'Agence régionale de santé.

"La situation implique des mesures de précaution", indique le communiqué. "Le nombre de cas est pour l'instant contenu à Cherbourg-en-Cotentin, mais la Normandie est sous tension, avec une intensification de la circulation du virus."

Périmètre élargi à Cherbourg-Octeville

Cette obligation concerne toujours toutes les personnes de plus de 11 ans, à l'exclusion des joggeurs, des cyclistes et des personnes en situation de handicap. Le périmètre a été élargi à quelques rues à Cherbourg-Octeville afin d'en améliorer la lisibilité : les rues Gambetta, des Tribunaux, Albert Mahieu, au Blé et le boulevard Schuman.

La nouvelle carte du périmètre de l'obligation du port du masque - Mairie de Cherbourg-en-Cotentin

Dans ce communiqué, la préfecture rappelle que le non-respect de cette obligation est passible d'une amende de 135 euros, et en cas de récidive dans les 15 jours, d'une seconde amende de 1.500 euros.