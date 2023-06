Cherbourg : une exposition pour appeler les futurs soignants à prendre soin d'eux

C'est un sujet qui est trop souvent tabou : le mal-être des personnels de santé. Selon un sondage Odoxa datant de la fin 2022, près d'un quart (24%) des soignants de notre pays se disent en "mauvaise santé". C'est dans ce contexte que s'inscrit cette exposition #PoseTaBlouse visible à l'Institut de formation en soins infirmiers (Ifsi) de Cherbourg jusqu'au 6 juillet.

Depuis 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche accueille des étudiants dans le cadre du service sanitaire et santé. Les stagiaires sont amenés à plancher sur des thématiques de santé publique. C'est ainsi que huit étudiantes normandes des filières infirmière, médecine, kiné et pharmacie ont élaboré une campagne de sensibilisation et une exposition. Un projet qui est mis à disposition des écoles et sites universitaires couvrant l'ensemble des filières sanitaires.

Un mal-être qui peut se profiler dès les études. "Il y avait un axe santé mentale à investiguer. Sur la question de la charge mentale, il y avait déjà des ombres au stade des études. C'est une problématique qui leur parlait directement. Ils ont fait le constat qu'il existe plein de ressources à disposition, mais elles sont peu mobilisées. Alors, est-ce qu'elles sont peu identifiées ? Ou ces professionnels et étudiants en santé ont du mal à s'imaginer en mauvaise santé ?", souligne Patricia Lopez, chargée de projet en prévention à la CPAM de la Manche.

Le syndrome du super héros

Surcharge de travail, pression constante, peur de l'erreur... A travers huit ilots, il s'agit de mettre des mots sur les maux, donner des astuces, des conseils, des contacts pour permettre aux étudiants de mieux s'armer face aux risques psychologiques. Notamment déjouer ce "syndrome du super héros" et le risque d'épuisement professionnel. "C'est une image qui revient souvent dans la population. C'est vrai que c'est dur à endosser parce qu'on est des êtres humains avant tout", explique Nicolas, en troisième année à l'Ifsi de Cherbourg. Un syndrome qui s'accompagne parallèlement d'une difficulté à se reconnaître en position de souffrance, ou à demander de l'aide. "J'ai un parcours très urgentiste. C'est compliqué mais je pense qu'il faut savoir rentrer chez soi et poser sa blouse, pour savoir rebondir", précise Titouan, en troisième année à l'Ifsi.

Apprendre à détecter les signaux, à décrocher pour ne pas rester seul face à son mal-être, ou bien encore à décompresser (conseils sur le sommeil, l'alimentation). "Parfois, c'est vrai qu'on s'oublie et qu'on pense plus aux autres et à notre travail", admet Marie-Charlotte, étudiante à l'Ifsi de Cherbourg. "Pour bien prendre en charge les patients, il faut se sentir bien. Sinon, le sentiment d'empathie diminue. On a un vrai intérêt aujourd'hui à s'intéresser à la santé de nos soignants", souligne Hélène Bouaza, responsable du département innovation à la CPAM de la Manche.

En France, 3/4 des médecins n'ont pas de médecin traitant personnel. Ils privilégient d'autodiagnostic, l'automédication ou recherchent un conseil rapide auprès d'un confrère. Par ailleurs, près de la moitié des professionnels de santé estiment être ou avoir été concernés par le burn out ou un fort risque de burn out.