Affaire Proxidentaire : des gardes à vue en cours, les cliniques ne rouvriront pas

INFO FRANCE BLEU - Des gardes à vue sont en cours en lien avec la fermeture des centres Proxidentaire à Chevigny-Saint-Sauveur et à Belfort. Dans un communiqué, l'ARS de Bourgogne-Franche-Comté annonce ce mercredi soir que les cliniques dentaires low-cost sont fermées définitivement. L'activité de ces deux centres était déjà suspendue depuis le mois de juin dernier.

Manquements aux règles d'hygiène, des mutilations volontaires de patients, des contrats douteux signés avec des dentistes tunisiens : les centres Proxidentaire de Chevigny-Saint-Sauveur en Côte-d'Or et de Belfort étaient déjà sous le feu des projecteurs depuis plusieurs mois. D'après nos informations, le trésorier de l'association et une dentiste qui supervisaient les équipes sont actuellement en garde à vue. Le Procureur de la république a prévu de s'exprimer sur le sujet jeudi après-midi. Le président de Proxidentaire, lui, serait actuellement à l'hôpital.

L'ARS estime que "l'association Proxidentaire n'est pas en mesure d'assurer la gestion des centres tout en garantissant la préservation de la santé publique." Depuis la suspension d'activité, les services de l'ARS ont reçu 620 appels téléphoniques et 70 réclamations écrites de la part de patients de ces cliniques dentaires.

On est à la fois soulagés et inquiets

" On est à la fois soulagés parce qu'ils ne feront pas plus de victimes, réagit Laetitia Beaudeau, présidente d'un collectif d'usagers de Proxidentaire mais on est aussi inquiets pour la suite, qu'est-ce qui va se passer pour nos prothèses, pour nos sous ? On est dans le brouillard, on attend de voir."

Dans une enquête réalisée par la cellule investigation de Radio France, 73 patients affirment avoir porté plainte contre Proxidentaire.