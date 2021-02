Chezal-Benoit : le maire rassuré sur l'avenir de l'hôpital

Le maire de Chezal-Benoit, Roger Lebrero, a participé la semaine dernière à une réunion avec le préfet du Cher et le directeur de l'Agence régionale de santé du Cher. Le député Loïc Kervran (ex LREM), à la pointe sur ce dossier, était également présent. L'Etat a fait des propositions bien concrètes. Le transfert vers Bourges du service d'addictologie est confirmé mais l'Etat s'engage sur la création d'une maison communautaire : une transition pour les patients hospitalisés avant leur retour en autonomie. L'Etat promet aussi de créer et d'installer une équipe mobile psychiatrie et handicap psychique, basée à Chezal-Benoit. Douze places également seront créées au foyer d'accueil médicalisé. La vocation sanitaire du site est donc maintenue, insiste le maire de Chezal-Benoit.