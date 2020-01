Chiffre du jour : 11.673 donneurs de sang en Vaucluse en 2019

Département Vaucluse, France

L'an dernier en Vaucluse, l'établissement français du sang a accueilli 11.673 donneurs. On pourrait dire "seulement" 11.673, sans vouloir donner de leçon. Notre département compte 560.000 habitants. Parmi eux, 360.000 sont en âge de donner, c'est à dire qu'ils ont entre 18 et 70 ans. Mais en 2019, seuls 23.500 personnes se sont présentées à une collecte de don en Vaucluse et la moitié d'entre eux n'a pas pu effectuer ce don parce qu'ils ne répondaient pas aux nombreux critères. L'établissement français du sang a donc calculé son "indice de générosité". Il est plutôt bas en Vaucluse, à seulement 3%.

Une longue liste de critères à respecter

En fait, la vingtaine de critères réduit considérablement le nombre de donneurs. Outre les critères évidents comme ne pas être porteur du virus du SIDA, la liste de cases à cocher est longue. Les femmes enceintes peuvent passer leur tour, ou celles qui ont accouché il y a moins de six mois. Même chose si vous vous êtes déjà piquer pour vous droguer, si vous vous êtes fait tatouer ou percé ces derniers mois. Si vous avez eu plusieurs partenaires sexuels récemment ou une relation homosexuelle ces quatre derniers mois, vous ne pourrez pas donner non plus. Si vous êtes atteint d'une malade chronique comme le diabète, si vous avez eu de la fièvre ces deux dernières semaines, si vous avez bénéficié d'une greffe d'organe, donner votre sang est impossible. Certains voyages vous éliminent aussi des potentiels donneurs, en tout cas provisoirement. Ces critères existent dans l'intérêt des donneurs et des receveurs.