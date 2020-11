Chiffre du jour : 19% d'augmentation du nombre de décès en Vaucluse sur la période septembre-octobre

19% d’augmentation du nombre de décès en Vaucluse pour la période septembre-octobre. L’Insee vient de publier les chiffres de la mortalité toutes causes confondues pour la région Paca et c’est notre département qui enregistre la plus forte hausse avec les Bouches-du-Rhône et les Hautes-Alpes.

L’Insee vient de publier les chiffres de la mortalité toutes causes confondues pour la région Paca et c’est le Vaucluse qui enregistre la plus forte hausse avec les Bouches-du-Rhône et les Hautes-Alpes, soit 19% de hausse. Si l’on compare les données sur l’ensemble de la Région à la même période l’année dernière, l’augmentation des décès est de 15% en moyenne.

Entre le 1er septembre et le 2 novembre, Provence alpes Côte d’Azur a enregistré un peu plus de 10.000 morts, encore une fois, toutes causes confondues. De manière générale, l’Insee note une accélération très nette des décès quotidiens depuis la mi-octobre en France. Avec plus de 1.900 en moyenne par jour, c’est 18 % par rapport à 2019.

Une surmortalité qui touche les départements où le virus circule le plus activement

Sur l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, on a passé le cap des 2000 décès du Covid-19 et en Vaucluse, la barre des 300 morts a été franchie depuis le début de l'épidémie. Une centaine de personnes ont succombé ces dix derniers jours. S'il est pour l'instant impossible de relier formellement cette hausse du taux de mortalité à l'épidémie de Covid-19, on constate que les départements concernés sont ceux les plus touchés par le coronavirus.

Pour Santé publique France, les disparités géographiques de la surmortalité sont le reflet de la dynamique de l’épidémie sur le territoire. Lors de la première vague par exemple, l’Ile-de-France et la région Grand Est étaient les zones où l’augmentation des décès était la plus forte. Pour cette deuxième vague, ce sont les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Paca qui connaissent la surmortalité la plus importante.