La température moyenne depuis le début du mois de septembre s'élève à 22,5°C dans le département du Vaucluse, selon les relevés de Météo-France. C'est trois degrés de plus que les normales de saison !

L'automne commence ce dimanche

Pour le moment, on reste sur la lancée de l'été 2018, d'ores-et-déjà identifié comme le deuxième plus chaud de l'histoire de France. A titre d'exemple, Météo-France a relevé 31,8°C à Avignon ce mercredi 19 septembre, soit 7 degrés de plus que la moyenne.

Néanmoins, il est trop tôt pour dire si ce mois de septembre va battre des records. L'automne commence ce dimanche et les températures vont baisser à partir de la semaine prochaine. Assez pour rééquilibrer la balance ?