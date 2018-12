Chiffre du jour : 240 euros économisés pendant le mois sans tabac si vous avez arrêté de fumer

Si vous êtes fumeur mais que vous n'avez pas profité du mois sans tabac, ce chiffre du jour va probablement vous donner envie d'écraser votre cigarette. Imaginons que vous fumez un paquet de 20 cigarettes par jour et que ce paquet coûte environ 8 euros. Si vous arrêtez de fumer pendant un mois, vous économisez 240 euros. Pendant une année, c'est 2.880 euros gagnés et en cinq ans, et c'est là que vous renoncez définitivement, c'est 14.400 euros.

Capture d'écran du site tabac-info-service.fr

La troisième édition du mois sans tabac est une réussite

Au-delà de la carotte financière, si vous arrêtez pendant un mois, vous multipliez par cinq vos chances d'arrêter définitivement. C'est seulement au bout de 6 à 12 mois que vous commencerez à être libéré de l'accoutumance, et un ex-fumeur n'est jamais complètement libéré.

En tout cas, le mois sans tabac est une réussite : 241.000 personnes se sont officiellement inscrites pour cette troisième édition, sans compter toutes celles qui se débrouillent de leur côté. Cette année l'accent a été mis sur les femmes puisque le nombre de fumeurs recule en France sauf chez les femmes d'âge mûr.