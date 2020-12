Chiffre du jour : 30.000 cancers diagnostiqués en 2019 en Provence-Alpes-Côte d'Azur

En 2019 en région PACA, 30.000 cancers ont été diagnostiqués. Pour l'année 2020, les médecins constatent un retard très inquiétant dans les dépistages et donc les diagnostics. Ne négligez pas votre santé rappelle l'Agence régionale de santé.

Le chiffre du jour est un peu lourd mais il participe à la sensibilisation : 30.000 cancers ont été diagnostiqués l'an dernier en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ces chiffres font du cancer la première cause de mortalité dans la région en tout cas pour 2019 (pour 2020 ce sera peut être une autre histoire en raison du Covid). Près d'un tiers des décès sont ainsi amputés aux cancers, quels qu'ils soient.

C'est l'ARS, l'agence régionale de santé qui communique ces chiffres. Chez les hommes, le cancer de la prostate est le plus fréquent, le cancer du sein chez les femmes. Ce sont aussi les deux cancers qui se soignent le mieux. Dans 7 cas sur 10 pour le premier, 8 cas sur 10 pour le 2e. L'ARS profite de ces chiffres pour le rappeler : faites-vous dépister !

Un recul des dépistages

Mais dans les faits, les dépistages sont en chute libre depuis le printemps. Une récente étude comptabilise 180.000 coloscopies en moins en France, alors que l'examen permet de détecter les cancers du colon. Les cancérologues de l'Institut Sainte-Catherine à Avignon estiment même que le retard accumulé en mars n'a toujours pas été rattrapé huit mois plus tard.

Il n'y aura pas plus de cancers l'année prochaine, mais ils seront peut être plus long à soigner puisque détectés plus tard. Pour ce reconfinement, les spécialistes de Sainte Catherine en ont fait une priorité : ils ne permettent aucun décalage des opérations prévues pour les malades d'un cancer.