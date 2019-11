Chiffre du jour : 400 millions de diabétiques

Avignon, France

400 millions de personnes diabétiques dans le monde, c’est une véritable pandémie. Dans le monde, 1 personne sur 2 est atteinte de diabète sans le savoir. C'est un enjeu de santé publique avec des conséquences au quotidien. C'est la journée mondiale du diabète ce 14 novembre. En France, les diabétiques veulent lutter contre la discrimination, contre "ces métiers qui vous tournent le dos". Quand on est diabétique, on ne peut pas être hôtesse de l'air, contrôleur de train, pompier, gendarme ou militaire alors que c'est possible en Angleterre ou au Canada. Les diabétiques sont admis à Polytechnique depuis très peu de temps. En France, quatre millions de personnes sont diabétiques et parfois leur carrière a été bloquée par la découverte de la maladie.

Pour suivre la campagne sur les réseaux sociaux : #diabetemetiersinterdits #metiersinterdits

L'hôpital d'Avignon cherche des personnes sédentaires en surpoids pour une étude sur le diabète

L’hôpital cherche des volontaires pour participer à une étude clinique. Elle porte sur la micro circulation des patients diabétiques mais il n'est pas besoin d'être malade pour y participer. L'étude veut vérifier les bienfaits de l'exercice sur le diabète. Il faut avoir entre 40 et 70 ans, être en surpoids ou obèse. Les fumeurs sont acceptés. Il faut faire moins de 3 heures de sports par semaine. Et c'est récompensé avec un bon d'achat.