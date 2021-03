Chiffre du jour : 526 médecins généralistes exercent dans le Vaucluse

Avec 154 généralistes pour 100.000 habitants, le Vaucluse se situe dans la moyenne nationale. Mais la situation est plus tendue en ce qui concerne les spécialistes (gynécologues et ophtalmologues notamment). C'est ce qu'il ressort de l'Observatoire de la santé publié par la Mutualité Française.

Cinq cent vingt-six médecins généralistes ont accroché leur plaque dans le Vaucluse. Ça représente 154 praticiens pour 100.000 habitants - un chiffre qui reste dans la moyenne nationale. Toutes ces données sont détaillées dans le dernier Observatoire de la santé, publié par la Mutualité Française.

La situation est qualifiée de "correcte", puisque selon l'enquête, seuls 5% des Vauclusiens résident dans une zone sans généraliste. Ça risque quand même de se corser dans les années à venir, parce que (toujours selon l'Observatoire), près de 10% des praticiens du département ont plus de 55 ans. Ils partiront à la retraite d'ici dix ans.

Manque de gynécologues et d'ophtalmologues

Du côté des spécialistes, la situation est plus difficile. Le Vaucluse manque d'ophtalmologues et de gynécologues. Et en général, ceux qui exercent dans le département sont regroupés en pôles, dans les villes. Il y a donc des "zones blanches", sans spécialiste, dans le Vaucluse. Pour certaines professions, il y a des délais de plusieurs mois avant d'obtenir un rendez-vous.

L'autre problème, c'est l'accès aux urgences. L'Association des maires ruraux de France publie ce lundi une enquête qui montre que six millions de Français vivent à plus de trente minutes d'un service d'urgence.

Développer la téléconsultation

Quelle solution peut-on imaginer ? Peut-être le développement des téléconsultations - les consultations par internet, pour les cas les moins graves. Mais là, le Vaucluse est carrément en retard. Entre septembre et mars 2020, on a compté moins de 7.000 consultations par écrans interposés - presque deux fois moins que la moyenne nationale, qui frôle les 12.000 consultations par département, pour la même période.