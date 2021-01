Chiffre du jour : besoin de sang en PACA des trois groupes sanguins A, B et O

Trois lettres sont à l'honneur de ce chiffre du jour : A, B et O, comme les groupes sanguins. Pour sensibiliser les Français au don du sang, l'Etablissement français du sang de Provence Alpes Côte d'Azur lance une campagne de communication plutôt originale. L'EFS retire de ses affiches et de ses communiqués de presse les lettres A,B et O. Elle invite aussi les médias, les marques les élus et tout le monde à faire de même.

Je ne vais pas écrire cette chronique sans les lettres A, B et O mais vous avez saisi l'idée. Un peu comme la Disparition, le roman que Perec écrit sans E. Pour l'info et pour briller au Trivial Pursuit, on appelle ça un "lipogramme".

Des stocks de sang trop bas

Par cette campagne, l'EFS nous invite à donner notre sang. Bonne résolution en ce début d'année : tendre votre bras lors d'une collecte, suggestion de l'Etablissement français du sang, alors que les stocks de sang ont été dramatiquement bas en 2020, surtout lors du premier confinement. Dix ans qu'ils n'avaient pas été si bas : 80.000 poches de sang alors que le seuil d'alerte est à 90.000.

C'est depuis un peu reparti à la hausse mais on est toujours limite. Alors si vous êtes en mesure de donner, sachez qu'une collecte a lieu demain à 15h sur la place du marché de Caumont sur Durance. Ou Lundi, le 11 janvier, 15h aussi, place Gabriel Péri à Apt. Et puis à Avignon, le centre de collecte est ouvert à l'hôpital du lundi au samedi.