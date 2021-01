Chiffre du jour : calculez votre place dans la file d'attente pour le vaccin contre le Covid

Le chiffre du jour est un peu particulier. Il dépend de chacun d'entre nous. Dans combien de temps serez-vous vacciné contre le Covid ? C'est un calculateur de queue de vaccin qui nous donne une estimation sur le site omnicalculator.com Prenons un exemple. Vous êtes un homme d'une cinquantaine d'années, vous n'êtes donc pas résident d'Ehpad. Vous n'avez pas non plus de maladie qui vous rend prioritaire. En fonction de ces critères, le site nous apprend que vous serez vacciné, si vous le souhaitez, entre le 24 juin et le 4 octobre. C'est-à-dire que dans la longue file d'attente pour le vaccin, vous vous situez grosso modo entre la 10 millionnième place et la 18 millionnième.

Des critères incertains

La fourchette est un peu large parce que le calculateur prend en compte des critères très mouvants et incertains, comme le taux d'acceptation du vaccin au sein de la population française. Aujourd'hui, 56% d'entre nous, en âge de nous faire vacciner, souhaiterions le faire. Le site fonde ses calculs sur des chiffres fournis par la Haute autorité de santé. Il estime qu'une fois le rythme de croisière atteint, 500.000 injections seront administrées chaque semaine. Ça, c'est si les laboratoires livrent à la France tous les vaccins commandés en temps et en heure. À ce rythme là, il faudra cinq ans pour vacciner l'ensemble de la population. On rappelle que pour les moins de 18 ans, le vaccin n'est pas recommandé.