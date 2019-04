Chiffre du jour : certaines perruques sont désormais remboursées à 100% pour les femmes malades d'un cancer

À partir d'aujourd'hui, une partie des perruques seront remboursées à 100% par la Sécurité sociale. Ce sont surtout les femmes qui en bénéficieront mais aussi des hommes : 50.000 patients en tout par an, qui perdent leurs cheveux à cause de la maladie. Il s'agit des perruques de type 1, en fibres synthétiques, remboursées désormais à hauteur de 350 euros, contre 125 jusque là, ce qui était bien en-dessous donc des prix du marché.

Pas une simple coquetterie

Pour les perruques de type 2, avec 30% de cheveux naturels, le remboursement est de 250 euros et les prix eux sont plafonnés à 700. Les associations parlent de réelles avancées. Porter une perruque quand on est malade n'est ni un luxe, ni une coquetterie mais plutôt une histoire d'estime de soi, de regard d'autrui sur soi à gérer, de signe de féminité qu'on essaie de conserver : essayer de garder le visage qu'on avait avant le cancer.

Plus de remboursement pour les perruques les plus chères

Les associations soulèvent quand même une limite dans le dispositif proposé par le gouvernement. Les perruques au delà de 700 euros, celles en cheveux 100% naturels ne sont plus remboursées, alors que leurs prix peut grimper jusqu'à 2000 euros.. Impossible donc de conserver les cheveux longs puisque les perruques synthétiques ne le permettent pas. La Ligue contre le cancer estime qu'il y a une inégalité face à la maladie. Les femmes les plus aisées pourront se permettre ces jolies perruques mais pas les plus modestes.