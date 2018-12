Chiffre du jour : il manque 2 000 poches de sang en PACA, soit 900 litres

Les stocks de sang sont dans le rouge en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est habituel en cette fin d'année mais c'est encore plus marqué en ce moment à cause des nombreux blocages. Il manque près de 2.000 poches soit 900 litres de sang.

PACA, France

C'est l'urgence pour le chiffre du jour. En cette mi-décembre, il manque 2.000 poches de sang en Provence-Alpes-Côte d'Azur. En sachant qu'une poche fait 450 ml, il manque environ 900 litres en PACA. C'est habituel dans la région, qui n'est pas auto-suffisante et doit compter sur d'autres pour augmenter ses stocks. Mais c'est pire cette année, notamment à cause des blocages des gilets jaunes. Plusieurs collectes ont dû être annulées et les donateurs renoncent parfois à se déplacer.

Tous les groupes concernés

Tous les groupes sanguins sont proches d'une situation critique. À l'échelle de la France, il y a seulement 8 jours de stock pour les donneurs universels O - alors qu'il faudrait 12 jours pour voir venir en toute sécurité. Chaque année, un million de Français bénéficient d'un don du sang, lors d'opérations chirurgicales, d'anémies, d'hémorragies pendant l'accouchement ou en cas de chimiothérapie.

Si vous voulez donner, rendez-vous par exemple à la maison du don d'Avignon. Des collectes sont également organisées ce mercredi 12 décembre à Mondragon ou jeudi 13 à Bedoin.