Chiffre du jour : la France compte près de 11 millions d'aidants

Département Vaucluse, France

Vous êtes peut être concerné, sans même le savoir. En France, 11 millions de personnes sont des aidants et beaucoup l'ignore. L'association des paralysés de France parle d'ailleurs de chiffre "invisibles" pour définir ces situations familiales souvent délicates. L'APF organise d'ailleurs une journée de formation ce jeudi, dans ses locaux boulevard Jules Ferry à Avignon, sur le thème "Être aidant : les répercussions familiales, sociales et professionnelles".

Être aidant, c'est le fait de venir en aide, au quotidien ou régulièrement à un proche malade ou handicapé, en situation de dépendance. Le soigner, l'accompagner pour ses rendez-vous médicaux, lui faire ses courses, le ménage, parfois même l'accompagner 24h/24 pour lui permettre de mener une vie digne.

La majorité des aidants sont des aidantes

Cette situation concerne des conjoints, des enfants, des frères et sœurs, parfois même des amis. Leur rôle devient de plus en plus important dans une société où les maladies neuro-dégénératives comme Parkinson ou Alzheimer gagnent du terrain. La moitié de ces aidants travaille, en plus du temps qu'ils passent avec leur proche aidé et 74% sont des femmes.

De nombreuses associations militent pour une réelle prise en compte de ce statut, parce que l'immense majorité des aidants ont des difficultés à combiner leur rôle et leur activité professionnelle ou leur vie sociale et familiale. Et c'est sans compter le stress accru, les problèmes de santé délaissés ou les troubles du sommeil.