Chiffre du jour : la région PACA compte 1,2 millions de fumeurs

La région PACA compte 1 million 200.000 fumeurs quotidiens. Cela représente plus de 32% de la population, soit presque une personne sur trois âgée de 18 à 75 ans. C'est bien au delà de la moyenne nationale (27%) et notre région est même la plus fumeuse de France. C'est l'organisme Santé Publique France qui publie ces chiffres., pour l'année 2017.

Les hommes sont les plus accros, 35% sont fumeurs contre 29% pour les femmes. En moyenne, tous publics confondus, les fumeurs allument 12 à 14 cigarettes par jour. Alors que le tabagisme recule en France, il est stable dans la région.

La réussite du mois sans tabac

Pourtant, les autorités de santé mettent les moyens dans la lutte contre le tabac. En un an, au niveau national, un million de Français ont fumé leur ultime cigarette. Le mois sans tabac, rendez-vous devenu incontestable, n'y est probablement pas pour rien. Au niveau de PACA, l'ARS, l'agence régionale de santé a également consacré 1,8 millions d'euros à travers 17 projets, autour de trois thématiques fortes : empêcher les jeunes de tomber dans la cigarette, aider les fumeurs à s'arrêter et amplifier la lutte auprès des publics prioritaires, à commencer par les plus précaires.