Chiffre du jour : la région PACA débloque 2 millions d'euros pour les étudiants soignants face au Covid

La région PACA va verser des primes aux étudiants et stagiaires toujours en formation de soignants, réquisitionnés pour faire face à l'épidémie de Covid, à hauteur de deux millions d'euros. Elle s'apprête aussi à distribuer des tests antigéniques.

La région Provence-Alpes-Côte-d'Azur met 2 millions d'euros sur la table, pour tous les stagiaires et étudiants en renfort face au Covid-19, dans les hôpitaux. Potentiellement, plus de 14.000 jeunes sont mobilisables. Ils suivent des formations médicales, paramédicales ou sanitaires et sociales : des infirmiers, des aides soignants, des étudiants en médecine. Ils n'ont pas encore fini leur formation mais l'urgence sanitaire les oblige à la mettre entre parenthèses.

Lors de la première vague, plus de 4.000 étudiants ont déjà été récompensés pour leur investissement. Quatre millions d'euros ont été investis au printemps par la région, pour des primes de 200 à 1000 euros, en fonction de l'avancée dans leur cursus. Pour les soignants, étudiants ou professionnels, les transports en commun sont également gratuits.

Des tests antigéniques là où la vie continue

Par ailleurs, pour faire face au Covid, des tests rapides vont aussi arriver dans les tous prochains jours. C'est également financé par la région. Il faut "l'inonder de tests", c'est l'expression de Renaud Muselier, le président de Provence Alpes Côte d'Azur. 100.000 tests antigéniques en tout vont ainsi être distribués, dont les premiers arriveront cette semaine, partout où la vie continue malgré le confinement : dans les lycées, dans les résidences étudiantes du CROUS, dans les entreprises. Le monde de la culture en bénéficiera aussi, ce qui permettra de poursuivre les répétitions de spectacle.

Une deuxième vague de tests arrivera à la fin du mois. Qui en bénéficiera ? Ce sera décidé plus tard, en fonction des besoins. Par ailleurs, 11 "machines à tests", qui permettent d'obtenir des résultats en 20 minutes vont être installés dans les hôpitaux de la région.