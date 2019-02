Chiffre du jour : le risque d'allergie au niveau 5/5 en Vaucluse

Vaucluse, France

Risque maximal pour les allergiques ! L'indice pollinique est de 5/5 en ce moment en Vaucluse. Autrement dit, le risque d'allergie aux pollens est très élevé. L'alerte vient d'ATMO, l'observatoire qui évalue la qualité de l'air, mais aussi du RNSA, le réseau national de surveillance aérobiologique.

La carte de France de vigilance aux pollens - Capture d'écran du site RNSA

Nous nous réjouissons de la douceur et du soleil mais pour les 10 à 20% de personnes allergiques, les yeux piquent, le nez coule et la gorge gratte. La faute aux cyprès en fleurs qui délivrent dans l'air leur pollen en très grande quantité et qui se dispersent jusque sur les muqueuses de nos gorges. La faute aussi dans une moindre mesure aux frênes. Onze départements, d'Occitanie et de PACA sont concernés, au moins jusqu'à vendredi.

Des conseils de bon sens

Prenez scrupuleusement votre traitement ou bien consultez votre médecin en cas de symptômes plus marqués que d'habitude. Pour vous protéger, il est conseillé de se rincer les cheveux le soir, d'aérer son logement 10 minutes avant et après le lever du soleil. Évitez aussi de faire sécher du linge à l'extérieur et gardez les vitres de vos voitures fermées en cas de déplacement.