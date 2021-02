Chiffre du jour : le Vaucluse au niveau 5, le maximum, du risque d'allergies

Alerte rouge sur le Vaucluse. Sur la carte de France des allergies, notre département est le seul écarlate. Le niveau 5 du risque d'allergies au pollen de cyprès, c'est le maximum. Pour ce qui concerne le frêne, c'est le niveau 2. Nos voisins des Bouches-du-Rhône sont eux en jaune et ceux du Gard en orange. C'est le réseau de surveillance du risque aérobiologique qui publie cette carte, actualisée chaque semaine. C'est aussi confirmé par AtmoSud, l'observatoire de la qualité de l'air en Provence Alpes Côte d'Azur.

Le début de la saison des allergies

La douceur et les dernières journées de mistral ont favorisé la floraison des plantes et la dispersion des pollens, sur l'ensemble du pourtour méditerranéen. Mais la saison des allergies ne fait que commencer. Les spécialistes préviennent : les concentrations polliniques vont augmenter en février.

Le port du masque peut-il limiter les allergies ? Les masques sont filtrants et peuvent limiter l'inhalation des micro-particules de pollens. Mais aucune étude scientifique sérieuse n'a jamais rien dit là dessus. Ce qui n'empêche pas les Japonais, très habitués au masque depuis toujours, d'en porter dès que les pollens commencent à voler. Mais le masque, lavable ou jetable, ne vous empêchera pas de rapporter des pollens chez vous, sur vos vêtements, sur le linge que vous faites sécher. Le mieux est de respecter les règles de base. Rouler les vitres de la voiture fermées. Rincer ses cheveux le soir. Aérer sa maison le matin et le soir. Et éviter de faire sécher son linge dehors