Chiffre du jour : les mutuelles pourraient augmenter de 6,8%

Le chiffre du jour va faire mal au porte-monnaie. Votre mutuelle pourrait augmenter de 6,8% sur les trois prochaines années, d'après une étude publiée par le Parisien. C'est la conséquence directe du reste à charge zéro, mesure phare de la campagne d'Emmanuel Macron. Elle doit permettre aux Français d'être remboursés à 100% pour leurs lunettes, leurs prothèses dentaires et auditives. La mesure coûte un milliard d'euros : 750 millions à la charge de la Sécurité sociale, le reste, soit 250 millions pour les mutuelles. Autrement dit, une goutte d'eau quand on sait que leur budget global est de 36 milliards.

Une opération de sabotage pour la ministre de la Santé

Les mutuelles estiment que jusque là, de nombreux Français renonçaient à porter des lunettes ou des prothèses auditives en raison du prix. Cette réforme va les inciter à le faire et donc il leur faudra couvrir plus de patients. La ministre de la Santé les accuse de sabotage et de profiter de la réforme pour tirer leur épingle du jeu. Elle les exhorte à ne pas modifier leurs prix. On en saura plus à l'issue d'une réunion de suivi sur cette réforme, présidée ce mardi par Agnès Buzyn.