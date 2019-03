Chiffre du jour : nous passons un tiers de notre vie à dormir

Nous passons un tiers de notre vie sous la couette. L'institut national du sommeil et de la vigilance tient à ce que nous dormions bien et organise donc sa 19e journée du sommeil. À l'âge de 80 ans, vous aurez dormi près de 27 années. C'est loin d'être du temps perdu puisque le sommeil permet un tas de choses : il nous permet de récupérer physiquement et psychiquement, fortifie nos défenses immunitaires, renouvelle les cellules de notre peau, sécrète l'hormone de croissance chez les enfants, développe nos capacités cognitives et nous rend de bonne humeur ! En gros, c'est lui qui vous permettra d'atteindre les 80 ans et au-delà. Et puis quand on dort, on rêve : en moyenne 1h40 par nuit !

Il est recommandé de dormir au moins 7 heures par jour

D'autres chercheurs ont mesuré que 24 heures passées sans sommeil provoquent les mêmes effets qu'un taux d'alcoolémie à 1 gramme par litre de sang. Vous cherchiez un argument pour faire la grasse mat' ce week-end ? Le voilà : dormir moins de 5 heures par nuit augmente de moitié vos risques de faire un jour un infarctus. Vous avez aussi deux fois plus de chances d'avoir un accident de la route aussi.

On termine avec la petite info inutile du jour : sachez qu'un koala dort en moyenne 22 heures par jour ! Soit à peine plus qu'un adolescent en bonne santé...