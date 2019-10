Chiffre du jour : une femme sur huit risque de développer un cancer du sein au cours de sa vie

Département Vaucluse, France

C'est le lancement d'Octobre rose, le mois de mobilisation contre le cancer du sein. Une femme sur huit risque de développer cette maladie au cours de sa vie. Ce chiffre est très inquiétant mais il n'est pas une fatalité et c'est ce que veut prouver la 26e édition d'Octobre rose. L'objectif, c'est d'informer et d'aider les femmes à prévenir la maladie, premier cancer chez les femmes et responsable de 12.000 morts par an. Un autre chiffre est lui beaucoup plus rassurant et on préférera retenir celui-ci. Détecté à temps, le cancer du sein se guérit dans 9 cas sur 10.

Prévenir le cancer du sein

Puisqu'on guérit bien de la maladie, les médecins veulent mettre l'accent maintenant sur la prévention. À partir de 50 ans, les femmes sont encouragées à faire une mammographie tous les 2 ans. L'examen prend 20 minutes, remboursé par la Sécurité sociale. Vous complétez par une échographie si nécessaire. Et si vous avez le moindre doute, même si vous êtes jeune, vous prenez rendez-vous chez votre gynécologue. Cela peut être une grosseur, une douleur, une modification de l'aspect de la peau ou du mamelon.

En Vaucluse, un tas d'événements sont organisés dans le cadre de la campagne "J'aime mes seins". Un Zumbathon est prévu à l'Espace Auzon de Carpentras ce samedi 5 octobre, au profit de la Ligue contre le cancer ou encore une marche dans l'enclave des Papes le samedi 12 octobre.