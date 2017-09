Chikungunya : une opération de démoustication dans les Landes

Une personne contaminée par le chikungunya dans le Var a séjourné, dans les Landes, sur la commune de Soorts-Hossegor, début septembre. Les autorités lancent une opération de démoustication préventive, elle aura lieu dans ce jeudi matin.

C'est une mesure préventive. Un touriste contaminé par le virus du chikungunya a récemment séjourné sur la commune de Soorts-Hossegor, entre le 8 et le 9 septembre. Les autorités lancent donc une opération de démoustication dans les lieux que cet homme a fréquenté, elle aura lieu ce jeudi entre 4 heures et 7 heures du matin. L'opération aura lieu dans un secteur limité entre la mairie et le parc Rosny, car le moustique tigre ne bouge pas énormément.

L'insecte, qui était implanté il y a quelques années encore dans des zones tropicales, est en train désormais de coloniser la France. Le moustique a été observé dans une quarantaine de départements français, et notamment les Landes. Il est arrivé en 2004 en Aquitaine.

Les riverains prévenus

C'est l'Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur qui a prévenu l'ARS de Nouvelle-Aquitaine, la semaine dernière. Le touriste est passé dans les Landes début septembre, à Hossegor mais aussi à Seignosse. L'opération de démoustication aura lieu seulement à Hossegor car aucun moustique tigre n'a été observé pour l'instant à Seignosse, deux communes où des pièges sont installés pour des repérer l'évolution de l'insecte.

Pour démoustiquer le quartier, deux personnes sont mobilisées. Elles seront à bord d'un véhicule, dans les rues du secteur, et vaporiseront un insecticide. Elles seront aussi susceptibles d'intervenir dans les jardins des particuliers, qui seront inaccessibles. Ces riverains ont déjà été prévenus.

En effet, même si les risques paraissent faibles, cette personne, qui n'a pas été hospitalisée et est rentrée dans le Var, a pu être piquée par un moustique tigre vecteur de la maladie, moustique qui peut, par la suite, piquer des personnes saines et leur transmettre le chikungunya. Cette maladie infectieuse ne déclenche aucun symptôme chez 5 à 25% des gens, mais d'autres peuvent développer une fièvre élevée et brutale, des douleurs articulaires intenses, des douleurs musculaires, des maux de tête et des éruptions cutanées.

11 cas autochtones détectés dans le Var

La personne infectée, de passage dans les Landes, a été contaminée dans le Var. Un département dans lequel l'Institut de veille sanitaire a détecté 11 cas autochtones depuis le 11 août dernier, c'est-à-dire chez des patients ayant développé cette maladie sans pour autant avoir voyagé dans les quinze jours précédents en zone contaminée. Les domiciles des malades ainsi que les lieux qu'ils ont pu fréquenter ont déjà été démoustiqués.

Cette démoustication est le seul moyen de se prémunir du chikungunya, une maladie contre laquelle il n'existe ni véritable traitement, ni vaccin.