Indre-et-Loire : les urgences et de la maternité de Chinon ferment jusqu'à nouvel ordre

La direction du Centre Hospitalier du Chinonais annonce ce mardi soir la fermeture temporaire du service des urgences et la suspension de la prise en charge des accouchements et des urgences obstétricales, faute de personnel. En revanche, le SMUR reprend ses missions.

Le centre hospitalier du Chinonais annonce la fermeture temporaire des urgences à compter de ce mercredi 18 mai à 7 heures, et la suspension de la prise en charge des accouchements et des urgences obstétricales dès ce mardi 17 mai, sans préciser de date de retour. "Dans un contexte d'absentéisme important des infirmiers et des aides-soignants (...) nous sommes contraints de modifier les conditions de prise en charge des urgences, pour assurer la sécurité de nos usagers" écrit la direction du centre hospitalier dans un communiqué. "Pour les personnes se présentant spontanément et malgré la fermeture, l'orientation sera faite vers la médecine de ville, ou vers un autre hôpital ou clinique." Les femmes dont l'accouchement est prévu à court terme ont été informées "et seront dirigées vers l'établissement de leur choix". Selon un syndicaliste, si la maternité ferme, c'est notamment parce que le bloc opératoire des urgences est utilisé pour les césariennes.

"On est en train de saborder un outil qu'on a mis des décennies à construire - Le maire de Chinon

"On est dans la même problématique qu'il y a partout" souligne le maire de Chinon, qui est aussi le président du conseil de surveillance de l'hôpital de Chinon. "Je rappelle que les urgences d'Orléans ou de Chinon sont fermées régulièrement". Pour Jean-Luc Dupont, c'est la conséquence d'une politique de santé menée en dépit du bon sens : "je me bats avec l'Agence Régionale de Santé, avec le Ministère, pour qu'on arrête de faire de la politique de santé avec des maquettes et des pourcentages qui ne correspont aucunement à la capacité de soins et de prise en charge du territoire. Ensuite, on arrive sur des arrêts longs avec des gens qui lâchent, qui sont en situation de burn-out ou d'écoeurement. Il y a peut-être eu 12 ou 13 arrêts de travail depuis samedi. On sait le temps qu'il faut pour former des professionnels de santé, si en plus on décourage ceux qui sont déjà en poste..."

Jean-Luc Dupont voit dans cette situation un coup dur pour le territoire Chinonais : "On est en train de saborder un outil qu'on a mis des décennies à construire. On avait la chance à Chinon d'avoir certainement l'hôpital régional qui n'avait jamais fermé ni ses urgences ni son SMUR, ça n'était jamais arrivé. Et là, vous ne maintenez pas des services ouverts quand il n'y a plus de personnel. C'est assez basique et mécanique"

Le SMUR reprend ses missions, pas de réouverture pour l'hospitalisation de courte durée

En cas d'urgence, le 15 doit être contacté. Le SMUR, d'abord annoncé fermé, assurera les missions confiées par le centre 15 et "demeure fonctionnel" dès ce mercredi matin. En revanche, l'unité d'hospitalisation de courte durée reste fermée. Ce mardi matin, la direction avait évoqué une date de reprise au 30 mai, date qui n'est pas confirmée par les plus récents communiqués.