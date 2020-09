À Chinon, l'hôpital est dans le rouge à cause du Covid-19 et plus particulièrement du confinement. Pendant cette période, il y a eu moins d'actes à réaliser, donc forcément moins de recettes rentrées. Mais les dépenses liées au virus sont aussi là. Elles représentent plus d'un million d'euros.

Chinon : l'hôpital est dans le rouge et prévoit plus de 8 millions d'euros de déficit

L'hôpital de Chinon voit rouge à cause du Coronavirus et de la crise sanitaire qui en a découlé. L'établissement de santé prévoit 8,3 millions de déficit pour l'année 2020. Un tel déficit représente plus de 10% du budget de fonctionnement annuel qui s'élève à 70 millions d'euros.

Le confinement a été l'un des facteurs à l'origine de cette situation, selon Jean-Luc Dupont, le maire de Chinon et président du conseil de surveillance de l'hôpital de Chinon. Selon lui, il y a deux raisons à ce déficit. La première concerne les charges plus élevées liées au personnel et la seconde fait référence à la tarification à l'activité, la T2A. C'est un mode de fonctionnement pour les hôpitaux, mis en place en 2008 et qui permet aux hôpitaux d'être rémunérés à chaque acte réalisé, et non plus grâce à une dotation globale.

Jean-Luc Dupont : "Le Covid ne fait qu'exacerber cette tendance mais c'est une problématique plus durable et qui est plutôt liée à la tarification à l'acte." Copier

Alexandre Robert, délégué syndical Force Ouvrière emboîte le pas. Pour lui, cet établissement qui emploie 1 400 personnes à l'année, accuse le coup et le Covid n'a fait que mettre en lumière les difficultés d'avant-crise.

Alexandre Robert : "On a mis un peu plus de personnel dans les services et on a fait des heures supplémentaires." Copier

Jean-Luc Dupont, comme Alexandre Frémont, pointent de concert la prime-Covid qui représente 600 000 euros pour l'hôpital de Chinon et qui, selon le président du conseil de surveillance de l'hôpital, n'a pas "été compensée par l'État, c'est pourquoi il faut que l'Agence régionale de sante (ARS) et le ministère de la Santé nous aident à prendre en charge ces dépenses qui n'étaient pas prévues dans le budget initial."