Ce service hospitalier d'urgence, envoyé sur les cas graves par le SAMU, a dû fermer durant plusieurs heures ce samedi après-midi. Le véhicule était en panne et il n'y avait pas assez de soignants pour en préparer un nouveau. C'est la deuxième fois que le SMUR ferme cette semaine.

Chinon : le SMUR interrompu durant plusieurs heures ce samedi faute de véhicule et de personnel

Le SMUR (Structure Mobile d'Urgence et de Réanimation) de Chinon, service hospitalier mobile qui intervient sur demande du SAMU pour les appels les plus graves au 15, a dû fermer temporairement hier après midi, faute de personnel et de véhicule. Le service a repris à 20h. Il pourrait également être perturbé ce dimanche faute de soignants.

Une situation inédite et "grave"

"Objectivement, c'est une situation grave, qui ne doit pas arriver, mais qui en France, arrive de plus en plus", témoigne Guillem Bouilleau, le médecin responsable des urgences de l'hôpital du Chinonais.

Moi qui vit, qui travaille, et qui investit toute ma vie dans ce service public, auquel je crois, je ne peux pas accepter cette situation, c'est une situation que je considère comme inacceptable.

"C'est fréquent, mais là, de fermer pendant trois heures le soir, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé", confirme une soignante, qui souhaite rester anonyme.

Des véhicules non fiables et un manque de soignants

Ce samedi soir, le médecin a dû interrompre le SMUR de son territoire durant plusieurs heures. Le véhicule de son équipe, qui présentait des signaux d'alerte depuis plusieurs mois et n'a pas encore été remplacé, n'était pas utilisable.

"D'habitude on récupère un autre véhicule. Mais là, nos effectifs étant trop limites sur les urgences du Chinonais, ils sont dédiés à 100% pour prendre en soin les patients des urgences. On n'a pas la possibilité d'aller chercher ou de réarmer un autre véhicule."

Il m'est arrivé dans la semaine de rendre indisponible le SMUR par manque d'infirmière, c'est exact.

Une situation intenable pour les employés. Certains réfléchissent à partir. "Ça faisait un petit moment, mais ça va sûrement se concrétiser. J'en ai assez", témoigne encore cette soignante.

Des conséquences rares mais potentiellement sérieuses

Ce service n'intervient que 500 fois par an sur le Chinonais et la Rabelaisie, soit en moyenne 1 à 2 fois toutes les 24h. Mais il n'est mobilisé que pour les cas les plus graves : arrêts cardiaques, poitrine serrée, importantes crises d'asthme, problèmes neurologiques. Lorsqu'il ne fonctionne pas à Chinon, c'est le SMUR de Tours qui le remplace, à 45 kilomètres. Guillem Bouilleau explique :

Si on croise les doigts, il n'y a aucune conséquence. Mais mon métier c'est de travailler sans croiser les doigts, et qu'on soit en venir d'intervenir pour tous les patients de notre territoire s'il en ont besoin.

Le bassin du Chinonais compte environ 80 000 habitants, potentiellement affectés.