Chinon : Les élus défendent leur maternité menacée par un rapport de la chambre régionale des comptes

Chinon, France

La chambre régionale des comptes épingle le centre hospitalier de Chinon au sujet de sa gestion, dans un rapport qui vient d'être publié, l'organisme public parle de situation financière dégradée et considère que l'hôpital de Chinon doit adapter son offre de soins et ses moyens à la réalité de son activité, point d'orgue de ces problèmes la maternité et parmi les préconisations il est évoqué à demi-mots sa fermeture. La solution selon la chambre régionale des comptes serait de transformer la maternité en centre de périnatalité pour le suivi des femmes avant et après l'accouchement comme ce qui s'était passé à Amboise en 2003 à la suite de la fermeture de la maternité. Dans ce rapport détaillé et chiffré la chambre régionale des comptes parle d'une baisse de l'activité de l'hôpital d'environ 11% en volume entre 2012 et 2017 tous secteurs confondus et d'un déficit structurel de 1,9 millions d'euros hors subventions en 2017 pour la maternité, il est également question du seuil d'accouchements nécessaire pour assurer un équilibre financier, un seuil qualifié dans le document de "compromis" avec 561 accouchements en 2017 alors qu'il en faudrait un peu plus d'un millier, en conclusion sur la maternité il est écrit que ce déficit qui n’a fait qu'augmenter d'année en année n'est pas soutenable pour l’établissement, une évolution de l'activité apparaît donc comme une condition impérative à la pérennité du centre hospitalier.

Selon les élus et personnels de l'hôpital il est hors de question de remettre en cause le bien-fondé de cette maternité de proximité

"la santé dans nos territoires ne se construit pas avec des zones chiffrées comme dans les zones urbaines" a déclaré ce mercredi 16 octobre sur France Bleu Touraine Jean Luc Dupont le maire de Chinon et président du conseil de surveillance de l'hôpital. Selon Jean Luc Dupont "il ne s'agit pas que ce type d'hôpital soit un gouffre financier mais en étant organisé il correspond à un besoin de vie et de santé sur le territoire".

Et il rajoute " depuis 10 ans on a supprimé quatre millions de recettes et aujourd'hui le déficit de l'établissement s'élève à environ deux millions d'euros, ce sont les réformes de l'hôpital qui mettent le CH de Chinon en danger et non pas son fonctionnement, il est hors de question que l'on attaque l'hôpital du Chinonais sous couvert des problématiques de financement"