Chinon : petite mobilisation des personnels du centre hospitalier de Chinon à l'appel des syndicats

"Pique-nique sur le Titanic...l'hôpital au bord du naufrage". C'est ainsi que les syndicats CGT et FO du centre hospitalier de Chinon ont appelé, via un tract, à la mobilisation ce mardi midi. Malgré un préavis de grève déposé dans une dizaine de services de l'hôpital, la mobilisation n'a pas été au rendez-vous. Tout au plus 30 à 50 membres du personnel sont venus sous le barnum blanc installé sur une pelouse près des grilles de l'établissement.

Pourtant, de l'avis du personnel qui a débrayé, la situation est de plus en plus tendue au sein de l'établissement de santé. Manque de postes d'infirmiers remplaçants, fermeture de 10 lits en médecine générale pour la période de l'été. Alexandre Robert du syndicat FO explique que cette grève était l'occasion de faire un état des lieux de l'hôpital public avant les vacances : "Je ne suis pas surpris de la faible mobilisation car le personnel est résigné, on nous avait promis des postes en plus, ce sont des postes en moins que l'on a, les moyens en plus, on ne les voit pas, oui nous avons eu 183 euros mais cela ne règle en rien tous les problèmes qu'il y a."

Des arrêts maladie qui s'enchaînent

Stéphanie a 39 ans, elle est infirmière en soins de suite, depuis 2003 dans le service. Son sentiment du moment, ne plus être utile : "il m'est arrivé de ne pas avoir de relève le soir, donc on me trouve quelqu'un qui arrive de la psychiatrie, qui ne connaît ni les locaux ni la pharmacie. A 22h30 elle arrive, moi mon heure de débauche c'est 21h30 donc tout cela fait que ce sont des situations dégradées. Je suis prête à partir pour avoir moins de contraintes. si l'occasion se présente je n'hésiterai pas, soit à aller ailleurs soit à me reconvertir, je laisse le temps faire les choses."

Selon les syndicats la direction a annoncé le mois dernier la suppression de 10 postes de remplaçants. Sollicitée, la direction de l'hôpital n'a pas pu dans l'immédiat répondre à nos questions.