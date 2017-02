Chirurgie ambulatoire : "Quand on est à la maison, on se sent déjà moins malade"

Un forum citoyen est organisé ce jeudi à 14h sur la chirurgie ambulatoire à la Maison du Peuple de Belfort. Cela représente plus de 50% des opérations chirurgicales aujourd'hui en Franche-Comté.

La Maison du Peuple de Belfort accueille ce jeudi un grand forum avec des professionnels de santé sur le thème de la chirurgie ambulatoire. L'occasion, pour tous les patients un peu inquiets, de s'informer et de débattre.

Entrer à l'hôpital le matin, se faire opérer et rentrer à la maison le même jour, c'est ce qu'on appelle la chirurgie ambulatoire. Et aujourd'hui en Franche-Comté, plus de la moitié des opérations se font en ambulatoire comme les extractions dentaires, les varices, la cataracte ou encore le cancer du sein.

Tout est très préparé en amont

Tout le suivi post-opératoire est prévu avant l'opération. "Le patient connaît son parcours. On l'appelle la veille pour vérifier qu'il a bien compris les consignes, la douche désinfectante et le jeûne. Après l'opération on vérifie qu'il est en capacité de sortir, avec quelqu'un qui l'accompagne. On recommande d'avoir un proche à la maison la première nuit ou à proximité" précise Evelyne Petit, directrice du pôle spécialité chirurgicale et référente en chirurgie ambulatoire à l'hôpital Nord Franche-Comté. "Si besoin, il peut appeler l'hôpital, et on le rappelle le lendemain matin. Tout est très préparé en amont."

"Pas une question d'économie"

Pour Evelyne Petit, la chirurgie ambulatoire est un vrai plus pour le patient : "Quand on est à la maison, on se sent quand même moins malade, et puis il y a moins de risque d'infections nosocomiale (ndlr : infections contractées au sein d'un hôpital), explique Evelyne Petit. "Pour l'hôpital ce n'est pas une question d'économie. C'est vrai que rester moins longtemps à l'hôpital ça coûte moins cher, mais c'est un bénéfice pour le système de santé, pas pour l'hôpital."

"Depuis dix ans, le nombre de places en chirurgie ambulatoire a beaucoup augmenté par rapport au nombre de lits qui diminue et je pense que ça va être une évolution générale dans 15-20 ans", conclue Evelyne Petit.