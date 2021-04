Chloé Carrière, une Côte-d'Orienne dans les pas de Thomas Pesquet

À 23 ans, Chloé Carrière est l'étoile montante de l'astronomie française. Cette étudiante bourguignonne en management des technologies spatiales à Polytechnique Lausanne a tout pour finir sur la Lune. Elle nous raconte son parcours entre missions spatiales, vignes et rencontres avec Thomas Pesquet.

Chloé Carrière a tout pour finir dans l'espace : elle brille dans ses études d'aérospatiale à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, elle a monté Asclépios, un projet de mission étudiante unique et colossal, et elle a de très bons liens avec les astronautes de notre génération.

Pesquet et le Clos de Vougeot

Elle a rencontré l'astronaute français Thomas Pesquet deux fois : une fois en Suisse et une fois au Clos de Vougeot, en Côte-d'Or. La première fois, l'astronaute star venait donner une conférence en Suisse et elle faisait partie de l'organisation. La deuxième, c'était dans un cadre plus privé.

" Pour mon anniversaire, mon père m'a emmené au Clos de Vougeot pour le chapitre Espace. Les chapitres, ce sont ces grands repas où la Confrérie des Chevaliers du Tastevin accueille de nouveaux membres. Et là, c'était Thomas Pesquet qui était intronisé ! _J'ai pu rencontrer trois astronautes d'un coup, et ils étaient tous passionnés de vins, c'était un super moment de partage !_"

"Comme quoi, les astronautes aiment bien la région bourguignonne pour ses crus", ajoute-t-elle dans un rire. Ce qui n'est pas un secret, puisque sept des dix Français à être allés dans l'espace sont Chevaliers du Tastevin.

Asclépios, son Apollo à elle

Les astronautes, elle les côtoie aussi et surtout professionnellement. Sur sa chaîne Youtube, mais particulièrement dans le cadre d'Asclépios, son projet phare. Avec des étudiants du monde entier, elle va simuler une mission spatiale en Europe. Les apprentis astronautes vont faire comme s'ils étaient sur la Lune, avec un planning bien chargé et des expériences scientifiques à réaliser. Le tout aura lieu en Suisse, en juillet prochain.

On a conçu nous-même nos combinaisons spatiales, mais elle ne seront pas pressurisées comme celles de la Nasa !

La jeune Côte-d'Orienne ne tire pas de plan sur la comète depuis qu'elle a perdu une partie de sa vision suite à un accident. Mais elle reste confiante. L'Agence Spatiale Europe a décidé depuis cette année de former des astronautes avec un handicap.