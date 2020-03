Chloroquine : l'hôpital Nord Franche-Comté l'utilise sur certains cas graves

La vidéo a été diffusée sur la plateforme Youtube. On y voit le docteur Gendrin, responsable de l'unité de maladies infectieuses à l'hôpital Nord Franche-Comté, expliquer comment l'hydroxychloroquine (vendue sous le nom de Plaquenil), mise en avant dernièrement par le professeur Didier Raoult, est utilisée en ce moment par lui et ses collègues.

Usage réservé uniquement aux cas graves

"Nous avons décidé de suivre bien entendu les recommandations officielles et scientifiques" explique ainsi le médecin, "c'est à dire de réserver son usage uniquement aux cas graves, en particulier les patients qui sont sous oxygène, après décision collégiale de l'équipe qui s'occupe de chacun de ces patients".

Selon le rapport bénéfice/risque

Et de préciser: "il n'y a pas d'utilisation systématique pour tous les gens qui ont un diagnostic Covid et en particulier dans les formes mineures, où on a pas l'efficacité exactement. Donc on l'utilise que quand le bénéfice potentiel est franchement supérieur aux risques ou aux effets indésirables du médicament".