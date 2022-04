Chocolats Ferrero : une contamination aux salmonelles déjà détectée en décembre dernier

Après avoir rappelé en début de semaine des centaines de tonnes de chocolats Kinder pour suspicion de cas de salmonelles, Ferrero annonce ce jeudi qu'une contamination avait déjà été détectée en décembre dernier sur le même site de production, le site d'Arlon en Belgique.

"Dans le cadre de nos dispositifs de contrôle, la présence de salmonelles a été détectée le 15 décembre 2021 sur le site d'Arlon en Belgique", le même d'où proviennent les chocolats rappelés en début de semaine, indique le groupe italien dans un communiqué.

Un filtre à l'origine de la contamination

Selon Ferrero, c'est un filtre à la sortie de deux réservoirs de matières premières qui a été identifié étant à l'origine de la contamination, et qui a été retiré. La production a été bloquée ce jour-là et les produits "n'ont pas été livrés", tout comme les produits "finis et semi-finis" fabriqués dans l'usine les cinq jours précédant le 15 décembre. Ferrero assure que "plus de 2.000 tests" ont été réalisés en janvier et que les contrôles ont été renforcés à cette période.

Les chocolats Kinder rappelés en France, en Belgique, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suède et aux Pays-Bas ont été fabriqués "entre octobre 2021 et janvier 2022", mais "depuis la détection [le 15 décembre] et le nettoyage, Ferrero n'a détecté aucune trace de salmonelles" dans l'usine, dit le groupe.

Les personnes ayant consommé les produits concernés et ayant des symptômes doivent consulter un médecin rapidement, conseille Santé publique France. Les consommateurs se faire rembourser en contactant le numéro mis en place par Ferrero (0 800 65 36 53), ou l'adresse contact.fr@ferrero.com