CHR Metz Thionville : 98,5% des personnels vaccinés, 18 personnes suspendues

C'est un excellent chiffre : 98,5% des personnels du Centre Hospitalier Régional (CHR) Metz-Thionville sont vaccinés. Dans certaines catégories de personnels, ce sont même 100% des agents qui ont reçu leurs deux doses : c'est le cas notamment des médecins et des sage-femmes.

C'est un soulagement, pour Marie-Odile Saillard, la directrice générale du CHR Metz Thionville : "Ce n'était pas gagné d'avance. On a fait un énorme travail de discussion et de pédagogie. Cela atteste aussi du très grand sens de la responsabilité des personnels hospitaliers."

Mais il reste quelques irréductibles : sur les 6.500 agents que compte l'établissement, 50 refusent catégoriquement de se faire vacciner. Parmi eux, 33 sont des personnels soignants : on recense notamment 11 infirmières et 14 aide-soignants, mais donc aucun médecin. "Cela ne me surprend pas, il fallait s'y attendre", commente Marie-Odile Saillard.

à lire aussi Covid-19 : des soignants mosellans expliquent leur refus de se faire vacciner

Premières sanctions

Sur ces cinquante réfractaires au vaccin anti-Covid, 18 ont déjà été suspendus. D'autres ont posé des congés. D'autres encore ont jusqu'au 15 octobre pour régulariser leur situation.

Une suspension, ce n'est jamais irrémédiable

Marie-Odile Saillard ne désespère pas convaincre encore, parmi les personnels refusant le vaccin : "La discussion n'est pas terminée. Nous serons sans doute amenés à procéder à d'autres suspensions dans les jours à venir. Mais nous n'avons pas renoncé à la possibilité de faire revenir ces agents vers nous".

Quelques lits fermés

Conséquence tout de même : cette infime partie du personnel hospitalier qui refuse de se faire vacciner entraine la fermeture d'une vingtaine de lits, sur les 1.500 que compte l'hôpital. Ces fermetures n'affecteront pas de service entier, mais seront répartis selon les disciplines. "L'offre de soins reste indemne : les patients trouveront toujours le même accueil aux urgences et dans les autres services, avec les mêmes équipes", tient à rassurer Marie-Odile Saillard. "Nous ne sommes pas sur le raz-de-marée que nous pouvions craindre il y a quelques semaines".

Pas catastrophique, juste bien embêtant

Marie-Odile Saillard regrette simplement ces quelques postes vacants supplémentaires, alors qu'on manque déjà de personnels de manière chronique depuis plusieurs années : il y a en permanence une centaine de postes non pourvus au CHR.