CHR Metz-Thionville : il faudra appeler le Samu avant d'aller aux urgences durant tout l'été

Inutile de se présenter aux urgences des hôpitaux de Metz et Thionville sans avoir appelé le Samu auparavant. À compter de mercredi 14 juin 9 heures, l'accès aux urgences ne sera possible qu'après validation du Samu, jour et nuit. C'est une annonce faite ce matin en direct sur France Bleu Lorraine par le directeur général par intérim David Larivière.

Entrée interdite sans recommandation du Samu

Les patients sont invités à appeler en priorité leur médecin de ville ou médigarde en cas d'absence de leur médecin traitant. S'ils n'arrivent pas à être soignés via l'une de ces procédures, ou s'ils estiment qu'il y a un caractère d'urgence dans le motif de leur prise en charge, ils sont invités à appeler le 15. Il ne sera plus possible d'accéder aux urgences sans avoir été envoyé par un médecin régulateur du 15.

Les personnes qui se présenteraient directement aux urgences devront appeler le Samu depuis le parking de l'hôpital, ou via un interphone. Ceux qui auront le laissez-passer délivré par le Samu pourront directement accéder au service.

Les urgences pédiatriques également concernées

Les urgences pédiatriques seront également concernées par ce système de régulation, selon le même procédé.

Il s'agit d'éviter que le service ne se retrouve en surchauffe à l'approche de l'été. Cette réorganisation doit permettre de passer les vacances scolaires dans des hôpitaux à flux tendu. Au mois de décembre, une cinquantaine de soignants de l'Hôpital Bel-Air de Thionville s'étaient mis en arrêt maladie, épuisés par la charge de travail. Le plan blanc avait alors été déclenché , obligeant là-aussi à une réorganisation des urgences.

"Des retours positifs de ce système l'été dernier"

"Nous avons toujours des difficultés de recrutement des personnels soignants et nous devons prendre en compte les congés de salariés", justifie sur France Bleu Lorraine le directeur général par intérim du CHR Metz-Thionville, David Larivière. "Nous avons éprouvé ce système l'été dernier et les retours d'expérience sont positifs. D'autres hôpitaux ont adopté ce système et on constate une baisse de la pression de 20 à 30%".