CHR Metz-Thionville : un ex-négociateur du Raid conseille des soignants face aux violences à l'hôpital

Une formation pour apprendre à gérer l'agressivité des patients en milieu hospitalier s’est tenue mercredi 13 septembre à l'hôpital de Mercy, au sud de Metz. Une vingtaine de médecins, infirmiers et aides-soignants ont écouté les conseils d’un formateur particulier, un ancien négociateur du Raid, habitué à instaurer le dialogue avec des terroristes ou des forcenés (en partenariat avec le groupe Pasteur mutualités).

Le message de Christophe est le suivant : être à l'écoute, dans l'empathie, ne pas se braquer, comprendre pourquoi cette personne réagit ainsi, instaurer la confiance. En un mot : se préparer. « Je suis pour permettre à leur cerveau d*’envisager cette situation. Il auront acquis une réaction instinctive qui leur sauvera peut-être la vie ».

"Dans 99% des cas j’arrive à apaiser les situations"

Ces soignants ont pour point commun d’avoir tous été victimes de violences verbales, voire physiques. Nazmine Guler est médecin urgentiste depuis 18 ans : « Depuis que j’ai les outils, dans 99% des cas j’arrive à apaiser les situations. Mais dans les rares cas où ça va plus loin, je dois savoir me protéger physiquement dans le but de durer dans ce métier. Parce que à partir du moment où je me prends des coups, je suis psycho-traumatisé, je suis en arrêt maladie et je n’ai plus envie de revenir ».

La formation est délivrée par un ancien négociateur du Raid. © Radio France - Julie Seniura

"Désormais je sais comment répondre, me placer, me protéger"

Leila, infirmière aux urgences pédiatriques de Mercy, depuis trois ans, témoigne : « J’ai été marqué par l’agressivité d’un papa qui s’impatientait. Je sais qu’une heure peut paraitre courte pour nous mais très longue pour les patients. Il m’a menacé de m’attendre à la sortie, il m’a prise en photo. Je n’ai pas bien vécu cette situation mais maintenant j’ai des atouts supplémentaires pour faire face à ces situations. Je sais comment répondre pour apaiser les choses. Je pense à décaler une jambe pour ne pas être déstabilisée en arrière, garder les mains assez haut pour me protéger le thorax, le visage ».

L'observatoire national des violences en milieu de santé recense chaque année 20.000 cas de violences, dont 12 % ont lieu aux urgences.