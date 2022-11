Christian Estrosi met la pression sur le CHU de Nice au sujet des dysfonctionnements informatiques.

_« Je m’entretiendrai prochainement avec Monsieur le Ministre de la Santé... sur le choix de la nouvelle direction générale. Je veillerai attentivement à ce que le prochain directeur général qui sera nommé mette en œuvre ce plan d’investissement dans des délais réduits, et à ce qu’un audit indépendant et externe soit lancé afin de trouver les meilleures options d’investissements nécessaires" C_es mots sont ceux de Christian Estrosi, maire de Nice mais également président du Conseil de surveillance du CHU de Nice. Des mots très clairs qui mettent la pression sur le centre hospitalier suite aux incidents du week-end dernier sur le système informatique. Reçu ce mercredi, la direction a de son côté expliqué qu'un plan triennal était en place pour sécuriser l’infrastructure réseau et pour lequel 1 million d’€ par an est prévu. C'est ce plan que le maire de Nice veut voir raccourcir. Il l'a demandé et l'a inscrit à l'ordre du jour d'un prochain conseil d'administration du CHU niçois.

ⓘ Publicité