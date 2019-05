ÉTUDE - Christine Denis-Vatant, tabacologue à Saint-Étienne : "Les jeunes aisés ont plus de chance d'être fumeurs"

Saint-Étienne, France

Christine Denis-Vatant était notre invitée ce vendredi à 8h30, à l'occasion de la journée mondiale sans tabac. Le tabac a tué plus de 75.000 personnes en 2015 en France. La responsable du service tabacologie à l'hôpital Nord de Saint-Étienne nous présente une étude réalisée par le CHU, l'école des mines et le ministère de l'Éducation nationale.

On apprend qu'un lycéen sur quatre fume la cigarette et qu'un lycéen sur quatre utilise la cigarette éléctronique. Une enquête menée sur près de 1500 lycéens de seconde. L'étude révèle aussi que les jeunes aisés ont plus de chance d'être fumeurs.

"La moitié des élèves de seconde que nous avons interrogé ont essayé expérimenté le tabac ou la cigarette électronique. Un quart des jeunes interrogés sont vapoteurs, ou un quart des élèves sont fumeurs. Et 3,65% des jeunes interrogés sont des vapoteurs quotidiens. L'étude montre aussi que les jeunes les plus aisés ont plus de risque de fumer. C'est pour ça qu'on va poursuivre l'étude et l'ouvrir aux lycéens de la Loire, en leur demandant combien ils ont d'argent de poche, pour voir si un jeune qui a plus d'argent de poche qu'un autre ait un risque de fumer plus important."