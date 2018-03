Bezannes, France

On connaissait Christophe Lambert l'acteur, mais beaucoup moins Christophe Lambert l'homme d'affaires. Et pourtant "Je suis dans les affaires depuis de nombreuses années. En fait un jour j'ai vu que je faisais en moyenne 2 films par an, mais du coup je n'avais rien à faire pendant six mois de l'année, or quand on ne fait rien on devient con !", dit-il dans un sourire.

Ce jeudi à Bezannes, c'est donc l'homme d'affaires qui est venu annoncer son nouveau projet : investir dans la start-up rémoise InnovSanté. Tout a commencé par une rencontre avec Adnan El Bakri, le PDG et créateur de la société, lors du Consumer Electric Show (CES) de Las Vegas : "Il y a une telle simplicité, sensibilité, sincérité chez lui", explique Christophe Lambert, "On sent que c'est un mec bien, simple et très intelligent et qui veut aider les autres. C'est tout ce que je me suis dit".

"Le PassCare peut sauver des vies", explique Christophe Lambert

Aider les autres grâce à une invention : le PassCare, le passeport santé. Dans une carte pas plus grosse qu'une carte de crédit, sur laquelle figure un QR Code, vous stockez toutes vos données de santé (votre groupe sanguin, vos allergies, vos opérations passées, vos traitements...), ce qui les rend donc accessibles où que vous soyez dans le monde par n'importe quel médecin ou hôpital. C'est cette simplicité qui a séduit Christophe Lambert : "Aujourd'hui quand un hélicoptère va sur un gros accident, les médecins ne savent rien et ils perdent donc du temps à faire des analyses sur les blessés. Là, ils sauront avant même d'aller sur les lieux si la personne est allergique à quelque chose, _ça peut sauver 9 vies sur 10 !_".

Convaincu, l'acteur a donc décidé de se lancer et de s'investir dans la société, d'abord financièrement "Je ne dirai pas combien j'apporte, je ne parle jamais d'argent", précise-t-il. Financièrement et humainement "Il va apporter des idées, un carnet d'adresses aussi", avoue Adnan El Bakri, PDG d’InnovSanté, "Et puis une visibilité à l'étranger". Une visibilité bienvenue alors qu’InnovSanté est à la recherche de fonds pour se développer et alors qu'elle s’apprête à ouvrir trois bureaux à l’étranger : au Canada, en Suisse et au Liban.