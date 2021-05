"Chronodose" : le nouvel outil pour trouver un vaccin développé par Guillaume Rozier

Son audience sur internet et les réseaux sociaux est énorme, les médias se l'arrachent, Emmanuel Macron lui même salue son travail... Guillaume Rozier est, à 25 ans seulement, le "data scientist" le plus couru du moment. Ingénieur informatique, diplômé en 2020 des Télécoms Nancy, il est à l'origine de Covidtracker, le site qui permet de suivre de l'évolution de la pandémie de Covid-19 et visité par 10 millions d'utilisateurs en avril 2021, ou encore de Vitemadose qui propose en un seul coup d’œil les créneaux disponibles sur les différentes plateformes de rendez-vous de vaccination pour les personnes éligibles.

5.000 créneaux libres chaque jour

Cette semaine, Guillaume Rozier lance une nouvelle fonctionnalité : "Chronodose". Adossée à Vitemadose, elle permettra "à toutes les personnes de plus de 18 ans de trouver le jour même ou le lendemain un créneau de vaccination vacant laissé libre par une personne éligible" comme l'autorisera le gouvernement à partir du mercredi 12 mai. Selon Guillaume Rozier, 5.000 rendez-vous sont disponibles chaque jour. "C'est dommage de les laisser libres puisque cela correspond à des doses qui vont dormir dans des congélateurs alors qu'elles pourraient être injectées à des patients."

On essaye de se rendre utile comme on peut

Pour autant, son succès ne lui monte pas à la tête. Guillaume Rozier tient à le rappeler : il effectue ce travail à titre _"bénévole"_aux côtés d'autres volontaire, c'est un site "gratuit", "à but non lucratif" et à partir des données librement publiées par les différentes administrations. Son objectif : que le plus de monde possible utilise ses outils. A t-il le sentiment de faire le travail de l'Etat ? La question n'est pas d'actualité selon lui :"nous on essaye de se rendre utile comme on peut."