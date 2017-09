CHRU de Nancy : les infirmiers de blocs en grève contre le travail en trois-huit

Les infirmiers des blocs opératoires du CHRU de Nancy ont entamé ce mardi 19 septembre une grève. Un mouvement de 48 heures à l'appel de la CGT et de la CFDT pour dénoncer un projet de réorganisation du travail en trois-huit.

A l'Hôpital Central de Nancy, des interventions chirurgicales ont dû être déprogrammées ce mardi 19 septembre en raison d'un mouvement de grève des infirmiers de blocs. Une centaine d'infirmiers et infirmières se sont rassemblés en scandant "Non aux trois-huit !" sous les fenêtres de la direction. Cornes de brumes, banderoles, sit-in à la mi-journée place des Vosges. Plusieurs tentes étaient même dressées dans la cour d'honneur de l'hôpital dans la perspective de passer la nuit sur place.

Le mouvement de grève est lancé par la CGT et la CFDT pour 48 heures. En cause : le projet de la direction de réorganiser les interventions orthopédiques. Elle souhaite réserver une salle d'opération aux seules urgences de l'appareil locomoteur avec une équipe immédiatement disponible, qui travaillerait en trois-huit. "Aujourd'hui, nous fonctionnons soit sur de l'astreinte, c'est-à-dire du rappel de personnel soit sur de la déprogrammation des opérations prévues pendant la journée", explique Francis Bruneau, directeur général adjoint du CHRU de Nancy. "Cela occasionne, le jour, un inconfort pour le patient qui s'est organisé pour pouvoir être opéré ce jour-là. La nuit, il faut rappeler du personnel qui doit revenir de chez lui avec les délais inhérents."

Notre proposition, c'est de dédier une salle à la prise en charge de ces urgences, on réduit ainsi les délais et on a une équipe opérationnelle et disponible" - Francis Bruneau, directeur général adjoint du CHRU de Nancy