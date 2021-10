CHRU de Nancy : une épidémie de bronchiolite "très inhabituelle cette année"

L'épidémie de bronchiolite arrive avec beaucoup d'avance cette année. Le Grand Est et l'Ile-de-France ont été les premières régions touchées par cette maladie respiratoire d'origine virale qui touche principalement les enfants de moins de 2 ans.

Selon le dernier bulletin de Santé publique France, la bronchiolite a conduit aux urgences plus de 2 300 enfants au cours de la semaine du 11 au 17 octobre et un tiers d'entre eux ont dû être hospitalisés.

A l'hôpital d'Enfants du CHRU de Nancy, l'épidémie de ce mois d'octobre ressemble à celle d'un mois de décembre. "Elle est vraiment très inhabituelle", note le Pr Cyril Schweitzer, chef du service de médecine infantile à l'hôpital d'Enfants. Les urgences pédiatriques enregistrent 20 à 30 passages supplémentaires chaque jour par rapport à la moyenne mais il ne s'agit pas que de cas de bronchiolite.

Au premier étage du bâtiment, cela fait déjà trois semaines qu'Owen, 6 mois, a été admis. Un bébé nourri par une sonde dans un premier temps. Ce n'est plus le cas aujourd'hui mais dans les bras d'Océane, il est encore sous oxygène. "Il a commencé à très mal respirer et c'est ça qui m'a amenée aux urgences", explique la jeune maman.

Comme c'est un grand prématuré, je me suis beaucoup inquiétée. Aujourd'hui, il va beaucoup mieux, il mange super bien, il est bien éveillé - Océane, maman d'Owen, 6 mois

Comment expliquer cette épidémie qui frappe tôt et fort cette année ? Un relâchement des gestes barrières dans l'entourage des nourrissons. Peut-être aussi un effet "rattrapage" des infections. "Il y a des enfants, des adultes qui grâce au respect des gestes barrières depuis deux ans n'ont pas eu certaines infections. Forcément, leur immunité a diminué un petit peu et aujourd'hui, ils sont plus sensibles à ces infections et vont les attraper plus facilement et les transmettre", explique le Pr Schweitzer.

Le Pr Cyril Schweitzer, chef du service de médecine infantile © Radio France - Isabelle Baudriller

Quels conseils ? Nez qui coule, toux, difficultés des tout-petits à respirer et à boire doivent alerter les parents. "Les formes les plus graves sont chez les enfants les plus jeunes", souligne le médecin. "Ce n'est pas une bonne idée d'aller le samedi après-midi avec les enfants de moins de 3 mois faire les courses au supermarché ! Attention aux contacts avec des gens malades, surtout les grands frères et grandes sœurs qui aiment bien embrasser les bébés. Ça vaut aussi pour les adultes."

Une épidémie de bronchiolite vraiment inédite : des enfants ont été admis en réanimation cet été, du jamais vu au CHRU de Nancy.