CHRU de Tours : 130 suppressions de lits ces dernières années, aucune en 2020

La crise sanitaire n’a rien changé, ou si peu, au CHRU de Tours. C’est ce que dénoncent plusieurs syndicats de l’hôpital, alors que les personnels sont encore au coeur de la deuxième vague de Covid-19.

Les restructurations prévues dans le cadre du Copermo sont toujours en cours. Aujourd’hui rebaptisé CNIS, pour Conseil national de l’investissement en santé, ce plan prévoit de moderniser le CHRU de Tours, de le regrouper notamment sur deux sites (Bretonneau et Trousseau). Il prévoit aussi un certain nombre de suppressions de lits, ce qui peut paraître étonnant alors que l’on compte chaque jour les places disponibles en réanimation.

Si on doit revivre une crise de cette ampleur demain, on se retrouvera dans la même galère - Sud Santé

Ces suppressions, elles ont d’ailleurs déjà commencé. Elles sont au nombre de 130 depuis 2018, sur ce chiffre tout le monde s’accorde d’ailleurs, Sud Santé, CGT et direction. Pour le reste, les syndicats vont plus loin et affirment que 120 postes devront encore être supprimés dans le cadre du CNIS d’ici 2029, 2029 car il y a eu une rallonge de trois ans.

Le représentant de la CGT le résume d’ailleurs comme ça, "la crise du Covid a ralenti les choses, elle ne les a pas arrêtées". Sud Santé enfonce le clou, rien n’a changé, "si on doit revivre une crise de cette ampleur demain, on se retrouvera dans la même galère".

La direction, elle, insiste sur les créations d'emplois

Du côté de la direction bien sûr, ce n’est pas le même son de cloche. Celle-ci assure que l’hôpital de Tours n’a "absolument pas manqué de lits dans le cadre de la crise Covid, qui a plutôt provoqué (…) un ralentissement important des activités non Covid". Si elle reconnait bien ces 130 suppressions de lits ces dernières années, elle assure qu’il n’y a pas eu de suppressions de postes, mais plutôt des créations d’emplois, même si aucun nombre précis n’est donné. Elle affirme aussi qu’il n’y a eu aucun lit de fermé cette année.

Direction qui reconnait quand même avoir demandé au ministère une révision de son plan pour intégrer les leçons de la crise, comme la réduction des chambres doubles et la gestion des espaces d’accueil et d’attente. A ce sujet, "la position de nos tutelles", écrit la direction du CHRU, est attendue pour février prochain.

La seule chose qui a été modifiée dans le futur plan pour prendre en compte la crise sanitaire assurent les syndicats, c'est la création d'unités spécifiques, en l'occurrence 40 lits qui pourront être débloqués en cas d'épidémie. Largement insuffisant selon ces syndicats.

Eux se disent d'ailleurs persuadés qu'au-delà des suppressions de lits, ce futur plan va aussi entraîner près de 400 suppressions de postes au CHRU de Tours.