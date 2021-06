CHRU de Tours : cinq nouveaux projets pour améliorer le séjour des patients

Depuis cinq ans, le fonds de dotation du CHRU de Tours sélectionne et finance les projets déposés par les équipes de l'hôpital. Le dernier projet en date : le financement d'une aire de jeux accessible aux petits patients présentant un trouble du spectre autistique.

Cette année, cinq nouveaux projets ont été sélectionnés, et seront financés par les quelques 3.000 donateurs, partenaires et mécènes que compte le fonds. Les coûts totaux estimés sont d'environ 36.800 euros.

Aménagement de l'espace

En néonatologie, le service souhaite décorer les couloirs et les portes de chambres, pour un accueil plus chaleureux des familles. Même souhait au Centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose pédiatrique, qui compte réaménager les espaces de consultations. Ces deux projets, de respectivement 16.000 et 3.300 euros, bénéficieront à plus de 650 familles par an.

Nouveaux équipements

Coté pneumologie, les équipes cherchent à apaiser leurs patients pendant les endoscopies bronchiques : un examen pénible qui peut être mal toléré. Un dispositif sonore et visuel en salle d'examen pourrait aider à détourner leur attention. Un projet d'environ 9.000 euros à destination de 1.800 patients par an.

Le centre régional de psycho traumatologie, près de la gare de Tours, aide chaque année environs 200 patients à retrouver une vie normale après un choc traumatique (accident de voiture, agressions physiques, sexuelles ou psychologiques... etc). Les soignants utilisent pour cela une méthode à base de stimuli auditifs, tactiles ou visuels, spécifiques pour chaque patient. Des stimuli jusque là réalisés à la main par l'équipe médicale, le service va désormais pouvoir acquérir des appareils de stimulations grâce au fond de dotation, pour un total de 4.000 euros.

Autonomie et communication

Enfin, le service de soin de suite et réadaptation de gériatrique, sur le site de l'Ermitage, souhaite mettre en place "Pictos mouv'" : un dispositif de tableau d'images à cliper dans les chambres pour renseigner les différentes équipes médicales sur le niveau d'autonomie du patient hospitalisé. Un système adaptable qui permet également à chaque patients de savoir où il en est dans sa rééducation. 96 patients pourraient en bénéficier pour un total de 4.503 euros, précisément.