CHRU de Tours : les personnels de la psychiatrie appelés à la grève ce jeudi

Les personnels du pôle psychiatrie du CHRU de Tours se mobilisent tout ce jeudi pour réclamer notamment plus de moyens et d’effectifs. Ce pôle regroupe tous les services qui ont un lien, de près ou de loin, avec la psychiatrie. Cela peut être à l’hôpital Trousseau directement, ou alors à l'extérieur via par exemple les CMP, les Centres Médico Psychologiques. Plus de 550 personnes y travaillent.

Un pôle psychiatrie en souffrance depuis des années selon les syndicats

Un pôle très malmené depuis des années selon le collectif Tours Psy qui est né au milieu de l’an dernier, et qui est aujourd’hui soutenu par les deux syndicats SUD et CGT. C’est d’ailleurs ce collectif qui a lancé cette grève de 24h.

On est dans un cercle vicieux où tout le monde va plus mal

Charlie Mongault, infirmier en psychiatrie à l’hôpital Trousseau, également délégué syndical SUD, le constate au quotidien. Le sous-effectif chronique pèse sur la prise en charge des patients, avec beaucoup d’arrêts maladie non remplacés. "Prendre en charge des gens qui sont en souffrance psychique, ça demande du temps et de la disponibilité, ça demande de pouvoir être présent pour répondre à des demandes et à des angoisses. Et quand on est moins nombreux, on est plus en capacité de répondre aux demandes. Du coup, _ça fait augmenter l'angoisse des patients_. On est dans un cercle vicieux où tout le monde va plus mal".

Jean-Michel Lesage abonde dans son sens. "Il y a un problème d'effectifs récurrent. On demande de l’embauche et que les soignants soient remplacés" affirme cet aide-soignant de nuit en psychiatrie à l’hôpital Trousseau, qui est aussi délégué syndical CGT.

Un problème d'absentéisme selon la direction

Pour le DRH du CHRU de Tours, il n’y a pas un problème d’effectifs, mais d’absentéisme. "Une tension" reconnaît Samuel Rouget, liée notamment au contexte Covid (avec des soignants malades). Lui affirme aussi qu’il n’est pas toujours simple de remplacer dans les services de psychiatrie. "Parce qu'il y a peu de professionnels formés. Les effets du Segur vont arriver un peu plu tard. Et puis quand on arrive à recruter, _la priorité de l'hôpital aujourd'hui, c'est de gérer la crise_. On met les professionnels pour renforcer notamment les secteurs mobilisés, comme les secteurs de médecine et de réa".

La crise sanitaire vient aggraver les besoins selon SUD et la CGT

La crise sanitaire a pourtant accentué les besoins d’une prise en charge psychiatrique, selon Charlie Mongault. "En psychiatrie, ce sont des maladies extrêmement complexes mais qui ont une grosse partie sociale et relationnelle. A partir du moment où on a une société qui décrète que les relations sociales sont dangereuses, qu'il faut les limiter au maximum, il y a énormément de personnes qui ont révélé de la souffrance. C'est clair qu'il y a un besoin, _il y a une quantité énorme de prise en charge qui sont impossibles_, juste parce que des personnes ne peuvent pas accéder à une consultation".

Selon le DRH du CHRU de Tours, il arrive que certains lits soient fermés, en psychiatrie comme ailleurs, mais pour autant, "l’activité n’est pas non réalisée, elle l’est différemment" selon lui."II n’y a pas de prises en charge qui ne sont pas faites du fait du manque de personnel".