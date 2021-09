Un meilleur dialogue et un peu plus d'échanges, c'est le souhait des usagers du CHRU de Tours. L'association des usagers de l'hôpital a tenu son assemblée générale ce mardi 28 septembre. 35 à 40% des réclamations concernent ce manque de communication entre les patients et les soignants.

CHRU de Tours : les usagers de l'hôpital demandent aux soignants plus d'échanges et de dialogue

A l'occasion de l'Assemblée Générale de l'association des usagers du CHRU de Tours qui s'est tenue ce mardi 28 septembre, il est intéressant de faire le point sur les attentes de toutes celles et tous ceux qui font un séjour à l'hôpital.

Le CHRU de Tours c'est en moyenne 110 000 entrées chaque année et tous les trois mois, l'association fait le point sur les réclamations. Elles sont assez peu nombreuses, environ 500 chaque année.

La crise de la Covid-19 a fait quelques mécontents

Si le rythme des interventions chirurgicales a pu reprendre normalement au printemps dernier, les déprogrammations (jusque 40%) au plus fort de la crise sanitaire ont apporté quelques plaintes de la part des usagers, certains patients n'hésitant pas à aller se faire opérer en clinique.

Même si la situation sanitaire s'est améliorée, l'hôpital de Tours ne baisse pas la garde pour autant et les restrictions de visites dans les chambres sont toujours d'actualité : La règle est toujours un visiteur par jour et par patient, une situation qui n'est pas toujours bien vécue pour celles et ceux qui font de la route pour rendre visite à un proche.

La relation patient soignants doit être améliorée

Depuis plusieurs années déjà, l'association des usagers du CHRU de Tours pointe du doigt une réclamation qui revient sans cesse, celle de la relation entre patient et soignants. Il n'y a pas assez d'échanges et de dialogues selon Jacques Portier le président de l'association des usagers : "Ce lien est tout à fait indispensable dans la relation de soins et aujourd'hui nous sommes amenés à constater qu'il y a un certain nombre de réclamations, pour ne pas dire un nombre significatif, c'est à dire entre 35 et 40% du total des plaintes reçues qui portent sur ce sujet. C'est donc un dossier sensible auquel nous sommes très attentifs en tant que représentants des usagers car c'est sans doute une des voies d'amélioration de l'accueil et de soins à l'hôpital".

Cette problématique, le doyen de la faculté de médecine de Tours en est conscient. Patrice Diot compte inclure dans le cursus de formation des futurs médecins, quelques éléments sur ce sujet.

Depuis quelques années déjà, les usagers du CHRU de Tours ont un espace dédié pour y faire des remarques et réclamations. Il est situé dans le hall d'entrée de l'hôpital Bretonneau. Cet espace est ouvert en semaine de 13h30 à 15h00.