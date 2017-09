CHU Bretonneau : une prostate géante pour sensibiliser sur le cancer de la prostate

Une prostate géante est installée au CHU Bretonneau tout ce week end. Elle a pour but de sensibiliser les passants sur le cancer de la prostate. C'est le cancer le plus fréquent chez les hommes. 50 000 nouveaux cas sont recensés chaque année.

Installer une prostate gonflable géante sur le parvis du CHU Bretonneau pour sensibiliser les passants sur le cancer de la prostate. C'est l'idée ingénieuse de l'équipe d'urologie de l'hôpital. "La prostate est un sujet tabou dont on ne parle jamais alors que c'est le cancer le plus fréquent chez les hommes.", explique le docteur Favre Dercier. En installant cette prostate gonflable, ils espéraient interpeller les passants. Pari réussi.

Beaucoup de questions

Le docteur Favre Mercier a eu de quoi faire. Les passants n'ont pas arrêté de lui poser des questions sur la prostate. C'est le cas d'Eric : "Si il n'y avait pas eu cette prostate gonflable, je ne me serai pas arrêté. Mais comme je n'en avais jamais vu et que j'ai trouvé ça impressionnant, je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais me cultiver."

50 000 nouveaux cas recensés chaque année

L'intérieur de la prostate est reconstitué. - Simon Soubieux

Le cancer de la prostate est le cancer qui touche le plus les hommes. 50 000 nouveaux cas sont recensés chaque année. Et pourtant, il pourrait y en avoir plus. "C'est un sujet très tabou. Cela concerne un organe intime donc les hommes ont beaucoup de mal à en parler avec leurs proches ou à aller se faire dépister." Et pourtant, l'association Urofrance estime à 35 % le nombre d'hommes de 50 ans à être atteints de cellules cancéreuses à la prostate.

La prostate gonflable est encore présente ce dimanche, jusqu'à 16h.