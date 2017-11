CHU de Clermont-Ferrand : nouvelle campagne pour les dons d'ovocytes et de spermatozoïdes

Cette campagne nationale sur les dons de gamètes se poursuit jusqu'au 26 novembre. Chaque année, ils permettent la naissance de 1.200 en France, mais il faudrait trois fois plus de donneurs en Auvergne pour satisfaire la demande.

Chaque année, les dons d'ovocytes et spermatozoïdes permettent la naissance de plus de 175 enfants dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais de nombreux couples stériles attendent encore des dons. En Auvergne aussi. On ne recense qu'une soixantaine de donneurs de gamètes, dont une majorité de femmes. C'est malheureusement insuffisant. Il faudrait par exemple trois fois plus de dons d'ovocytes pour satisfaire la demande. A l'échelle nationale, il faudrait 1400 dons d'ovocytes et 300 dons de spermatozoïdes.

Fœtus dans l'azote au CECOS © Radio France - Claudie Hamon

Le don de gamètes encore tabou

Il n'est pas toujours facile de convaincre les donneurs regrette le docteur Florence Brugnon, Chef de service Biologie du CECOS (Centre d’Étude et de Conservation des Oeufs et du Sperme) de Clermont-Ferrand: "C'est quand même assez tabou de donner ses gamètes. Donner ses ovocytes, ça nécessite un traitement, une stimulation de l'ovulation, qui peut parfois freiner les ardeurs des donneuses potentiels". Les campagnes nationales de sensibilisation sont donc essentielles. "On n'en parle pas suffisamment autour de nous. C'est contraignant oui, mais ça reste un très beau geste pour un couple d'offrir la possibilité d'avoir une grossesse et un enfant..."

Gratuité et anonymat

En France, les dons de gamètes sont gratuits et anonymes. Deux principes fondamentaux pour le docteur Florence Brugnon: "la gratuité permet d'éviter tout commerce qui existe autour du don de gamètes. A titre personnel, je suis favorable à l'anonymat. Les pays qui l'ont levé ont un manque cruel de donneurs". Le débat devrait être bientôt rouvert puisqu'une révision des lois de Bioéthique est programmée. Le président du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) a annoncé récemment que des débats régionaux donneraient lieu à des propositions d’ici juin 2018. Ces propositions seront suivies d’un projet de loi examiné par le Parlement « à l’automne 2018 », qui sera voté au premier trimestre 2019.